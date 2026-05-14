巨人・坂本勇人内野手が１３日の広島戦で逆転サヨナラ３ラン。通算３００号のメモリアルアーチを、ド派手な一発で飾った。延長十二回、福井のファンを歓喜させた劇的なドラマ。打った瞬間、ベンチの阿部監督は両手を突き上げてベンチを飛び出し、ナインも喜びを爆発させた。坂本がダイヤモンドを一周して本塁へ戻ると、選手が歓喜の輪を作り出迎え。その中にはゼラス・ウィーラー打撃コーチも混ざり、選手と一緒にシャワーを