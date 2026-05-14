気象庁は１４日、神奈川県に竜巻注意情報を発表した。県東部、西部は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっているという。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意が必要としている。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めるよう呼びかけている。