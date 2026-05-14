元宝塚歌劇団星組トップ瀬戸内美八（79）が14日、大阪市内で朗読歌劇「心中・恋の大和路」（6月24〜28日＝草月ホール、7月2〜3日＝兵庫県立芸術文化センター）の取材会に出席した。近松門左衛門「冥途の飛脚」を題材にした同作は1979年に兵庫・宝塚バウホールで瀬戸内主演で初演。82年に再演された後も多くの組で再演が重ねられ、最近では22年に元雪組スター和希そら主演で演じられている。今回、Umegei朗読シリーズ化第2弾として