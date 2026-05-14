小学館は、2026年5月13日、小学校教師、保育者、保護者を対象に実施した「教育に関するアンケート調査」の結果を公開した。本調査は、小学校教師226名(『みんなの教育技術』、2026年3月3日〜25日実施)、保育者132名(『ほいくる』、2026年3月23日〜4月13日実施)、保護者567名(『HugKum』、2026年3月6日〜31日実施)の計907名を対象に、それぞれのWebメディアを通じたインターネット調査にて行われた。小学校教師・保育者・保護者の認