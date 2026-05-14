レインズインターナショナルが展開する牛角は5月20日から、「牛角元気祭り」を全国の牛角店舗で開催する。牛角元気祭り本フェアでは、5月20日から6月24日までの期間限定で、「にんにく」と「辛うま」をテーマに、食欲を刺激するスタミナ系メニュー全7品を展開する。○にんにく系メニューガツン系メニュー「スタミナWガーリックカルビ」(638円)は、"刻み"と"おろし"のダブルにんにくを使用したメニュー。特製の旨辛ダレで仕上げた。