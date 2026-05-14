地元・神戸で会見、今後は指導者へフィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が13日、地元の兵庫・神戸市内で引退会見に出席した。26歳で現役生活に別れを告げた会見。その最後に、突然の結婚発表を行った。5月5日に一般男性と入籍したという。報道陣も寝耳に水といった様子で、会見場は騒然。坂本はその後、テレビインタビューで演技前にかわしたお相手との会話を明かした。坂本は会見の最後に「この場を借りてご報告