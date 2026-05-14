MLB公式記者が紹介米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発登板し、7回4安打8奪三振2四球無失点と好投。チームも4-0で勝利し大谷は3勝目を挙げた。この試合で規定投球回に到達し、防御率0.82でナ・リーグトップに浮上した。米記者は大谷が残した、過去6人しかいない衝撃のメジャー記録を紹介している。圧巻の投球で、ジャイアンツ打線をねじ伏せた大谷。6回2死一塁の場面では