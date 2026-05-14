広島・栗林良吏投手が平常心で今季３度目の連敗ストップへ導く。１５日・阪神戦（甲子園）に先発する右腕はマツダスタジアムで投手練習に参加。チームは前カードの巨人戦（岐阜、福井）で２戦連続サヨナラ負けを喫したが「連勝してても、連敗してても勝ちを目指すことは変わらない。あんまりそこは意識せずに勝てるピッチングを」と意気込んだ。先発に転向した今季は５登板で３勝１敗、防御率０・９６。新井カープの勝ち頭は「