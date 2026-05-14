◆ファーム・リーグ巨人２―４ＤｅＮＡ（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人２軍はＤｅＮＡに２―４で敗れ連敗。２３勝１９敗１分で貯金は4に減った。公式戦初先発の育成１位・冨重英二郎投手（ＢＣ神奈川）が２回４失点で２敗目（１勝）。３回以降は板東湧梧投手、山田龍聖投手、泉圭輔投手、松浦慶斗投手、北浦竜次投手が無失点に抑えた。打線は散発５安打２得点。９回には１死満塁と一打同点のチャンスを作っ