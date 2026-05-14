メ～テレ（名古屋テレビ） アジア競技大会でスカッシュの会場となっている、名古屋市港区にある「名古屋金城ふ頭アリーナ」。11日の夜、「メインアリーナ」の観客席の天井の一部が落下しているのが見つかりました。 愛知・名古屋を中心に開催が迫る、アジア競技大会。 その会場のひとつが予定通りに使用できるのか、暗雲が立ち込めています。 「アジア競技大会でスカッシュの会場となっていますが