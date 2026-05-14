フットサルのＦリーグは１４日、東京・文京区にあるＪＦＡブルーイングでキックオフカンファレンスを行い、元サッカー日本代表ＭＦの松井大輔理事長ほか、男女各チームの選手１人ずつが出席し、５月２９日から始まる「メットライフ生命Ｆリーグ」の開幕カードを発表した。フットサル界は昨年、女子日本代表がアジア杯を優勝し、第１回女子フットサルＷ杯の出場権を獲得。本大会ではグループステージを突破しベスト８まで進み、