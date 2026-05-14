◆ＪＲＡは５月１４日、第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）のファン投票第１回中間発表を行った。有効投票は１９６万３９９０票。第１位は大阪杯、天皇賞・春を連勝したクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）で、１７万１２５３票を集めた。第２位は１６万７３３２票で昨年の同レース覇者のメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）