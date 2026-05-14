ＮＨＫ札幌放送局は１４日、北海道道Presents「MUSIC CANVAS」（７月２４日午後７時３０分〜８時１５分）に札幌市出身のシンガー・ソングライター、大黒摩季がゲスト出演することを発表した。札幌局スタジオで観客を招いての音楽トーク＆ライブに、今年デビュー３５周年を迎える大黒が登場する。数々の大ヒットナンバーで日本中を沸かせたアーティストからふるさと北海道への熱いメッセージ。パワフルな歌声と心に響くトークに