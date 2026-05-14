将来のなでしこジャパン候補たちが大阪に集結する日本サッカー協会（JFA）は5月14日、同月21日から24日にかけてJ-GREEN堺（大阪府）で実施される「2026ナショナルトレセン女子U-14前期」の参加メンバーを発表した。ナショナルトレセンは、日本サッカーの強化・育成の柱として、高いレベルの指導と環境を提供することで選手同士の刺激を通じて「個」の育成を図ることを目的としている。より多くの選手に質の高いトレーニング機