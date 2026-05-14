ドナルド・トランプ米国大統領と習近平中国国家主席が14日（現地時間）、約9年ぶりに中国・北京で再会し、米中首脳会談の幕を上げた。両首脳は手を携え、和気あいあいとした雰囲気の中で会談を開始したが、相手を持ち上げる言葉の中にも鋭いメッセージを込め、微妙な緊張感も同時に漂わせた。トランプ大統領はこの日午前10時ごろ、首脳会談場所である北京の人民大会堂に専用車「ビースト」に乗って到着した。人民大会堂の前で待っ