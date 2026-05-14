韓国外交部の当局者が4日、ホルムズ海峡で発生した韓国貨物船「HMMナム号」に対する攻撃について、主体が確認されれば「相応の外交的攻勢」をかけると明らかにした。この当局者は14日、記者らに対し「（政府の調査が終わり）攻撃の主体が確認されれば、相応の外交的攻勢をかける」とし「（船舶への攻撃で）人的被害も発生したタイなど他国の（被害および対応）事例も調査・検討する」と述べた。ただ、政府がどのような方法で「相応