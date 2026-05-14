【新華社海口5月14日】中国海南省五指山市はここ数年、毛納村をモデル地区として、農村振興と生態環境保護の深い融合を推進している。熱帯雨林国家公園の資源優位性を生かし、茶業と観光の融合、林下経済（森林や林地とその生態環境をよりどころとし、持続可能な経営原則に基づく生態系に配慮した経済形態）などの特色ある産業を大きく発展させ、多元的な収入構造を構築している。2025年には、市の農村住民1人当たり可処分所