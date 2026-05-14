【新華社昆明5月14日】中国雲南省騰衝（とうしょう）市和順鎮に1928年設立の和順図書館がある。「中国最大の地域図書館」と呼ばれ、全国重点文物保護単位（国宝・重要文化財）に指定されている。現在は文化と観光の融合という新たな方向性を打ち出し、書物の香りが漂う空間と美しい地元の風景を調和させつつ、公共の文化発信地の役割を活性化させている。地域住民が日常の中で文化に触れられる場所にもなっている。図書館に新