共産党の機関紙「しんぶん赤旗」の記者をSNS上で脅迫したとして50代の男性が書類送検されたことを受け、共産党の田村委員長は、記者の名刺の画像をSNS上に投稿した日本維新の会の藤田共同代表を改めて批判しました。捜査関係者によりますと、男性はX上で、「しんぶん赤旗」の記者に対して「調子に乗って刺されないように」などと脅迫した疑いがもたれています。維新の藤田共同代表が取材を受けた記者の名刺の画像をXに投稿したもの