アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が、北京で首脳会談を行いました。互いに両国関係の重要性を示した両首脳ですが、それぞれ思惑がありそうです。現在、トランプ大統領は首脳会談を終えて、一旦、北京市内のホテルに戻っています。会談の冒頭、両首脳はお互いを称えあったうえで、アメリカと中国が関係を安定させることの重要性を訴えました。中国習近平 国家主席「尊敬するトランプ大統領閣下、北京でお会い