新型AI「ミュトス」による金融システムへの脅威が取りざたされるなか、金融庁や銀行などが対策を議論する官民が連携する作業部会の初会合が行われました。新型AI「クロード・ミュトス」はシステムの弱点を見つける能力に優れているとされ、悪用されれば金融システムに重大な影響を及ぼすおそれが指摘されています。これをめぐり金融庁では先月、片山大臣や日銀総裁、メガバンクのトップが急遽集まり、対応策などを議論。きょう初開