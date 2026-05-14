俳優で歌手の小林旭（87）が14日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。昭和の大スターとの思い出を明かした。日活の黄金期には石原裕次郎さん（1987年死去）と人気を二分する銀幕の大スターだった小林。司会の黒柳徹子は、小林の主演映画が次々と発表されていたという1950年代半ばに「裕次郎さんは試験なしで日活にお入りになった」と紹介し、小林は「あの人は初めからスターとして扱われて」と振