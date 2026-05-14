今年の初め、大きなニュースとなった山梨県で2週間以上続いた山火事の現場から、猟犬12匹を避難させる女性の姿があった。猟師の江口寿瑞子（すずこ）さんだ。江口さんは、30代で東京から山梨県大月市に移住した。2020年頃から平日は東京で不動産会社に勤務し、週末は大月で狩猟を中心に過ごす2拠点生活を開始、2023年に完全移住。それから3年経った現在は相棒と呼ぶ愛犬リク、ロクと暮らし、地元の70代以上のベテラン猟師たちに混