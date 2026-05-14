コロネル監督（宇都宮ブレックス提供）バスケットボールBリーグ1部（B1）で昨季王者の宇都宮は14日、ジーコ・コロネル監督（43）の退団を発表した。今季はプレーオフ、チャンピオンシップ（CS）の準々決勝で敗退し、2連覇を逃していた。