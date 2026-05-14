日航、東大と連携協定を結んだ石川県能登町の吉田義法町長（右から4人目）ら＝14日午前、東京都品川区能登半島地震の被災地復興を後押ししようと、日航と東大が14日、石川県能登町と連携協定を結び、都内で式典を開いた。現地の中高生が日航社員や東大生と合同で学び、地域資源を生かした復興と人材育成を進める。吉田義法町長は式典で、町の中高生の9割が「復興に関わりたい」としつつ、うち3割は「関わり方が分からない」と