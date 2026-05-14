ニッポン放送は14日、15日午後2時から行われるW杯北中米大会に臨むサッカー日本代表のメンバー発表会見を「中川家・ザ・ラジオショー」（金曜午後1時〜）内で生中継することを発表した。ラジオで代表発表会見が中継されるのは異例。8大会連続8回目の出場となる日本代表は12のグループに分かれる「グループステージ」でオランダ、チュニジア、スウェーデンと同じ「F組」。過去最高のベスト16突破を目指す26人は誰になるのか？森