昨年５月から全国巡演中の劇団文化座の舞台「母」が、今月の東京公演で千秋楽を迎える。息子、小林多喜二を亡くした悲しみとともに生きてきた母・セキを演じる佐々木愛は、主演の舞台は本作を最後にするというが、節目の舞台にも「心地よくやっているから、あまり疲れない」と気負いはない。（山内則史）「母」は「氷点」「塩狩峠」で知られる作家、三浦綾子の同名小説（１９９２年刊）が原作。本が出た頃、旧知の画家で作家の