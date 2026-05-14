木原官房長官は14日午後の記者会見で、アメリカのトランプ大統領と、中国の習近平国家主席による、米中首脳会談について、「逐一について、政府の立場でコメントするということは差し替える」とした上で、「我が国に対する影響も含め、今後情報収集を進めながら適切に対応していきたい」と述べた。また、木原長官は、「米中関係が日本を含む国際社会の安定に資するものとなることが重要であると考えていて、高い関心を持って注視し