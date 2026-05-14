騒音、ゴミ出し、駐車・駐輪、ペット、庭木の越境--。隣人との関係は、難しいものだ。些細な違和感でも日常生活で積み重なれば大きなストレスになり、深刻なトラブルに発展することもある。「うちは隣人との関係は、長年良好だったはずなのですが……」川本優子さん（仮名・52歳）が経験した出来事は、家の代替わりをきっかけに潜んでいた問題が表面化してしまった典型的なケースだ。◆隣家から突然「境界線を侵略しているのではな