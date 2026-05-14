5000形に「8両固定編成」が誕生小田急電鉄は2026年5月11日、今年度の設備投資計画を発表。その中で、8両編成の新造車両（5000形）を導入することを明らかにしました。【画像】これが小田急電鉄「2026年度の設備投資計画」の概要です5000形は2020年3月に就役した車両で、拡幅車体を採用したほか、小田急で初となる車内防犯カメラや空気清浄機を設置。電力を大幅に削減できるSiC素子を用いたVVVFインバータ制御装置を搭載してい