歯磨きが嫌いな犬に慣れてもらう方法 1.口元に触れる練習をする 口元はとても敏感な部分です。触れられることそのものに抵抗を感じる犬がほとんどです。口元に触れられることを嫌がる犬の場合では、いきなり歯磨きをしない方がよいでしょう。 歯磨きに慣れる前に、口元に触れられることに慣れてもらうことから始めなければなりません。無理やり口元に触れたり、歯磨きをしたりすると、より抵抗感を強めてしまうことが