MM総研は、2025年度通期（2025年4月～2026年3月）の国内携帯電話端末の出荷台数調査の結果を発表した。 4年ぶりに総出荷台数が3200万台へ回復 2025年度通期の総出荷台数は前年度比3.8％増の3224万台となり、4年ぶりに3200万台へ回復した。このうちスマートフォンは前年度比4.3％増の3132.8万台で2年連続の増加となり、3000万台以上の水準が維持された。一方、フィーチャーフォンは同10.9％減の9