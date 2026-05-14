楽天モバイルは、2026年3月末時点で契約回線数が1036万回線を突破したと発表した。法人向けプランを含むMNO、MVNE、MVNOの合算値。 内訳はMNO単体で954万回線、MVNEが60万回線、BCPが6万回線、MVNOが16万回線。