いよいよ明日、５月15日に北中米ワールドカップを戦う日本代表メンバーが発表される。欧州組がおそらく大半を占めるなか、現役Jリーガーは何人食い込めるのか。候補者は以下の７人だろう。GK早川友基（鹿島アントラーズ）、GK大迫敬介（サンフレッチェ広島）、DF長友佑都、MF佐藤龍之介（ともにFC東京）、MF相馬勇紀、DF望月ヘンリー海輝、GK谷晃生（いずれもFC町田ゼルビア）の中で、当確はひとりだけだ。昨季から安定した活