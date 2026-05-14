現地５月12日、U-17アジアカップに出場しているU-17日本代表はグループステージの最終節でU-17インドネシア代表と対戦し、３−１で勝利を収めた。３連勝で首位通過を決め、準々決勝進出を決めるとともにグループステージの上位２か国に与えられる今秋のU-17ワールドカップ出場が決定。試合後、応援に駆け付けた現地在住の日本人サポーターと記念撮影をするなど、最低限の目標を達成した喜びをともに噛み締めた。一夜明け、小