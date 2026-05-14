大谷の投打での活躍を米記者が称えた(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間5月13日、本拠地でのジャイアンツ戦に先発登板し、7回105球を投げて、4安打無失点8奪三振の内容で今季3勝目を挙げた。大谷は初回に二死から四球と安打で二死一、三塁と走者を背負ったが、ブライス・エルドリッジを空振り三振に仕留め、無失点に抑えた。【動画】見事なコントロール！大谷翔平、圧巻の奪三振シーンをチェック3回にサンティア