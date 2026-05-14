女子ゴルフの青木瀬令奈が高級車との2ショットを公開した(C)Getty Images女子ゴルフの青木瀬令奈が自身のインスタグラムを更新し、高級車との“2ショット”を公開し、反響を呼んでいる。青木は、約2000万円の白いRANGE ROVER PHEVと一緒にネイビーのジャケットと白いパンツを組み合わせた装いで、笑みを浮かべる写真を添えると「今週は福岡！Sky RKBレディスクラシックです」と報告。【写真】「カッコイイ〜」青木瀬令奈と高級