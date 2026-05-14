開幕から快投が続く大谷。その投球はMLBの歴史に残る名投手たちの名も呼び覚ましている(C)Getty Images「投手・大谷」が凄まじい支配力を発揮した。現地時間5月13日に本拠地で行われたジャイアンツ戦に先発登板した大谷翔平は、7回（105球）を投げ、被安打4、無失点、8奪三振と快投した。【動画】見事なコントロール！大谷翔平、圧巻の奪三振シーンをチェック今季4度目の投手専念のマウンド。投げることに全集中力を研ぎ澄ませ