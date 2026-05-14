国内外の最先端の技術を発信する機械工業見本市「MEX金沢」が14日開幕しました。中東情勢などによる不透明感が強まる中で、人手不足や生産現場の効率化を図る最新技術が提案されています。今年のMEX金沢は「心躍るテクノロジー未来がここから動き出す」をテーマに、265社と4団体からあわせて850のブースが出展しています。人手不足に最新技術で効率化石川県加賀市でバイクチェーンなどを開発する「大同工業」は、長年培ってきた階