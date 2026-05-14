女性お笑い芸人のだいたひかる（50）が13日、自身のブログを更新。急激に体重が減っていることを明かした。「気持ち悪い体重」のタイトルで更新。「久々に体重を測ったら、成人してから47kg以下になった事がなかったのに…50代で45kgきる事が出てきました」と告白。「歳をとって痩せすぎると、干からびると紙一重ですよね」とつづった。「揚げ物が好きだから、ガツガツ食べたいけれど…悪玉コレステロールが高いから