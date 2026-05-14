１３日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、芸人が街行く人と服をかけた野球拳を行う「極寒街中野球拳」を放送。提供ナレーションにかぶって聞き取りづらいが、この野球拳の疑問にサバンナ高橋茂雄が言及していた。みなみかわ、庄司智春、ジャンポケおたけ、藤本敏史が、街行く人とお互いの服をかけて野球拳。芸人が勝てば、野球拳をしてくれた一般の人の服をもらえ、負ければ自分の服を相手にあげるというルー