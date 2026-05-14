ファミリーマートは5月14日から、母の日ギフトとして展開されたスイーツを対象とした「売り尽くしセール」をECサイト「ファミマオンライン」で開催している。母の日ギフト「売り尽くしセール」同社ではこれまでに、お中元・お歳暮ギフトの余剰在庫を販売する「訳ありセール」を過去6回開催し、合計、約6トンの食品ロス削減に貢献してきた。今回は新たな対象として、季節限定のデザインやメッセージが施された「母の日ギフト」に着