マウスコンピューターは5月14日、「eモータースポーツの認知拡大と競技人口の創出を目指す」として、一般社団法人日本eモータースポーツ機構(以下JeMO)と共同で、JeMOが主催する国内唯一のJAF公認eモータースポーツリーグ「UNIZONE」において、ゲーミングPC「G TUNE」が当たるプレゼントキャンペーンを実施すると発表した。G TUNEとUNIZONEが共同でPCプレゼントキャンペーン本キャンペーンは、UNIZONEリーグ戦期間中に実施されるイ