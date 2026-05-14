「ファンサイデッド」は１３日（日本時間１４日）、「フォスター・グリフィンはオフシーズンの掘り出し物になりそうだ」との記事を配信した。前巨人でナショナルズの左腕フォスター・グリフィン投手（３０）はドジャース大谷翔平投手（３１）に本塁打を喫したものの、ここまで８戦で防御率２・１２、４勝１敗とチーム最多勝。チームのナ・リーグ東地区２位に貢献している。記事は「ナショナルズが左腕投手グリフィンと１年５５