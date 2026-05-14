なぜアニメ主題歌はヒットチャートの上位を席巻するようになったのか。音楽評論家の柴那典さんは「2016年の年間2位となったヒット曲、RADWIMPSの『前前前世』が音楽シーンのターニングポイントを示している」という――。※本稿は、柴那典『ヒットの復権』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／skynesher※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／skynesher■「アニメとJ-POPの蜜月関係」の先駆け201