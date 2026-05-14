神奈川県は5月13日、県の物価高騰対策事業として、キャッシュレス版「かながわトクトクキャンペーン!」(愛称:かなトク!)を6月19日より開始すると発表した。かながわトクトクキャンペーン!同キャンペーンは、長引く物価高騰により影響を受けている消費者の負担を軽減するとともに、県内事業者の支援を目的に実施される。県内の対象店舗において、キャッシュレス決済サービスで代金を支払うことで、ポイント等を消費者に還元する。キ