TWSが、日本での人気を証明した。所属事務所PLEDISエンターテインメントは5月14日、「同日発表されたオリコンランキングによると、TWSの5thミニアルバム『NO TRAGEDY』が最新週間合算アルバムランキング（5月18日付）で1位を獲得した」と伝えた。【写真】シンユ、日本アニメの人気キャラに変身！さらに、「同アルバムは同期間集計の週間アルバムランキングでも1位を記録し、オリコン週間ランキング2冠を達成した」と明らかにした。