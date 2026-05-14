女優ウ・ヒョンジュが、がんの再発を知らせ、出演中だった舞台『オーファンズ』からやむなく降板することを発表した。去る5月13日、舞台『オーファンズ』の制作会社レッドアンドブルーは、公式SNSを通じて、「ハロルド役のウ・ヒョンジュの健康上の理由により、スケジュールが変更となった」と明かし、降板を伝えた。ウ・ヒョンジュの代役は、女優ヤン・ソミンと俳優イ・ソクジュンが務める予定だ。【画像】チャン・グンソク、がん