ガールズグループRed Velvetのジョイが、トリマー（犬の美容師）資格取得に挑む姿が公開され、注目を集めている。5月15日に韓国で放送されるMBCのバラエティ番組『私は1人で暮らす〜シングルのハッピーライフ〜』では、ジョイが「トリマー資格」の取得を目指して専門学校に通う様子が放送される。【写真】ジョイ、激やせ姿に心配の声多数放送に先立ち公開された写真には、ジョイが実技練習に没頭する姿が収められている。学校に通