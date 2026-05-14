2PMのニックンが、オンライン上で話題となっていた“ふっくらしたビジュアル”とは180度異なる近況を公開した。2PMのコンサートでは、全盛期そのままの“王子ビジュアル”を披露し、ファンの視線を集めた。【画像】フェイスライン消失…ニックンの“変貌ぶり”ニックンは、最近公開された2PMのコンテンツ『午後3時 2.0』内での変化したビジュアルが話題となった。2PMメンバーのウヨン、Jun. K、ニックンの宿舎生活を収めた映像で、